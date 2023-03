Sky – Milan, oggi lavoro defaticante: per Brahim Diaz allenamento personalizzato. Le ultime da Milanello, in vista della sfida di Champions

Secondo quanto riportato da Peppe di Stefano ai microfoni di Sky Sport 24, tornata a Milanello, oggi la squadra rossonera ha svolto del lavoro defaticante.

Allenamento personalizzato per Brahim Diaz, ieri assente per una leggere distorsione al ginocchio. Per il trequartista spagnolo sarà decisiva la giornata di domani per capire se potrà recuperare per il Tottenham, secondo il giornalista.