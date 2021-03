Sky – Le scelte di Pioli contro la Fiorentina: tre cambi rispetto a Manchester

Secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport sono diversi i cambi di formazione che Stefano Pioli si appresta ad eseguire per Fiorentina-Milan

Secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport sono diversi i cambi di formazione che Stefano Pioli si appresta ad eseguire, rispetto al match contro lo United, in Fiorentina-Milan.

In attacco torna Zlatan Ibrahimovic dal primo minuto mentre a centrocampo Sandro Tonali prenderà il posto di Meité. In difesa Dalot favorito rispetto a Kalulu mentre in avanti Brahim Diaz guadagna terreno superando Hauge e Krunic per la titolarità della corsia di sinistra del tridente di fantasisti completato da Saelemaekers a destra e Calhanoglu trequartista.