Sky – Calhanoglu, resta viva la pista Juventus: le ultime

La Juve resta vigile sulla situazione di Calhanoglu. Il fantasista turco del Milan non ha ancora deciso se rinnovare con i rossoneri.

Secondo quanto riferito da Luca Marchetti a Sky Sport 24, infatti, Calhanoglu non ha ancora accettato la proposta di rinnovo, ma in conferenza ha confermato i contatti con Maldini. Se però il Milan dovesse prendere un sostituto come fatto con Donnarumma, il turco non rinnoverà.