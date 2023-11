Skriniar: «Sento ancora i miei ex compagni, per gli interisti è sempre bello quando il Milan perde»

Skriniar ricorda l’Inter: «Sento ancora i miei compagni, sempre bello quando il Milan perde». Le parole del difensore del PSG

Il difensore del PSG Skriniar ha parlato del prossimo match contro il Milan in Champions ricordando i derby vissuti con la maglia dell’Inter.

EX COMPAGNI ALL’ INTER – «Ho giocato tanti derby. Sento i miei ex compagni e ci messaggiamo, abbiamo un buonissimo rapporto e per gli interisti è sempre bello quando il Milan perde».

