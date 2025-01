Nuovo stadio Milan, le parole a riguardo del presidente della Lega Simonelli!

Nuovo stadio Milan, le parole a riguardo del presidente della Lega Ezio Simonelli! Tra i suoi obiettivi c’è la costruzione di nuovi stadi

Ezio Simonelli, nuovo presidente della Lega Serie A, ha esposto a La Gazzetta dello Sport quali siano le linee guida che intende perseguire nel corso del suo mandato. Ecco alcuni estratti della sua intervista.

I NUOVI STADI COME PRIORITA‘ – «Certamente. L’esperienza insegna che in situazioni molto articolate, come ad esempio il ponte Morandi ricostruito in tempi record e senza intoppi, la presenza di un Commissario con pieni poteri può essere risolutiva, una figura necessaria per snellire i nodi procedurali presenti nel nostro Paese e per non scontrarsi con gli interessi locali. Confido che il Governo e il ministro Abodi concordino. In Italia abbiamo stadi vecchi, con 66 anni di età media e una proprietà per lo più pubblica. Negli ultimi 15 anni in Europa sono stati costruiti 213 stadi, solo 5 di questi in Italia, è evidente che qualcosa non funziona. Mi piacerebbe poi fornire dei modelli standard a chi deve costruire uno stadio, ovviamente con varie declinazioni, e affidare alla Lega una sorta di regia unica che genererebbe un risparmio sui costi».

I PROGETTI DI MILAN E INTER – «Da anni chiedono di poter avviare il loro progetto, legato a una zona simbolo della città come San Siro. Il Milan ha anche un’alternativa, ma ovunque dovesse ricadere la scelta sarebbe opportuno superare le difficoltà burocratiche. C’è anche da dire che, nonostante l’arretratezza dei nostri impianti, lo scorso anno abbiamo visto una media di oltre 31mila presenze a partita, record degli ultimi 25 anni. Il pubblico del calcio merita stadi adeguati oltre che, naturalmente, sicurezza per la quale pensiamo all’inserimento del riconoscimento facciale all’ingresso, utilissimo anche per snellire le lunghe procedure di entrata».