Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ha parlato anche delle condizioni del campo di San Siro citando anche il Milan

Durante l’intervista a DAZN dopo Inter-Verona, Simone Inzaghi ha parlato così delle condizioni del campo di San Siro:

SULLE CONDIZIONI DEL CAMPO E SU LAUTARO – «Probabilmente per Lautaro con un altro svolgimento della partita gli avrei tolto dei minuti finali, però stava bene e non dava nessun segnale. Si era allenato bene ed è andato avanti fino alla fine. Sul campo è un qualcosa che devono cercare di rimediare, sia per il bene dell’Inter che del Milan. E’ in condizioni veramente critiche. Ho già parlato con la società. Mi hanno detto che non è semplice giocandosi due squadre, con le partite anche a metà settimana, però qualcosa dovranno fare. Anche nell’ultima partita del Milan in Coppa Italia avevo visto le difficoltà del campo di San Siro».

LE PAROLE DI INZAGHI DOPO INTER-VERONA