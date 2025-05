Simic Milan, l’ex rossonero ritorna sul trasferimento all’Anderlecht: il motivo! Parole

Simic ricorda il Milan: «Penso che meritavo più spazio! Anderlecht? Dovevo giocare. E sulla stagione rossonera…».

Ai microfoni di gianlucadimarzio.com, Jan Carlo Simic ha risposto a diverse domande sul suo passato al Milan, sul suo presente all’Anderlecht e su ciò che lo aspetta in futuro. Il giovane difensore l’anno scorso, con Stefano Pioli, ha esordito in Serie A trovando subito la prima rete della carriera in prima squadra. In estate, a sorpresa, è arrivata la cessione in Belgio. Ecco l’intervista:

CRESCITA – «Certo anche perché il Milan è un club mondiale, un club bellissimo. Però sono fiero di aver fatto il mio esordio con quei colori. Ma alla fine dovevo fare una scelta professionale per la mia carriera, voglio crescere. E ciò è solo possibile giocando. Penso che venire all’Anderlecht fu la decisione migliore per la mia carriera. Qui ho un minutaggio importante in campo, cosa fondamentale per la mia crescita. Sono davvero felice di essere qui».