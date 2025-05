Simic Milan, il giovane difensore sicuro: avrebbe potuto giocare di più l’anno scorso! Le parole

Simic ricorda il Milan: «Penso che meritavo più spazio! Anderlecht? Dovevo giocare. E sulla stagione rossonera…». Le parole

Ai microfoni di gianlucadimarzio.com, Jan Carlo Simic ha risposto a diverse domande sul suo passato al Milan, sul suo presente all’Anderlecht e su ciò che lo aspetta in futuro. Il giovane difensore l’anno scorso, con Stefano Pioli, ha esordito in Serie A trovando subito la prima rete della carriera in prima squadra. In estate, a sorpresa, è arrivata la cessione in Belgio. Ecco l’intervista:



DIFESA ANNO SCORSO – «Non tocca a me dirlo. Ma di sicuro ero abbastanza forte per giocare nel Milan! Però non decido io se gioco o meno e se rimango in un club o meno. È la società a prendere certe decisioni. Io posso solo far valere le mie qualità in campo per aiutare squadra e club. Questa è l’unica cosa sulla quale posso influire».