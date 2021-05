Shevchenko: «Gattuso, Pirlo e Inzaghi allenatori? Ecco cosa penso»

Sheva incontra Billy e Ambro: ecco le dichiarazioni in diretta dei tre ex storici giocatori rossoneri

Sheva incontra Billy e Ambro: ecco le dichiarazioni dei tre ex storici giocatori rossoneri in occasione della promozione del nuovo libro dell’ucraino “La Forza Gentile”. Le parole dell’ucraino sugli ex compagni di squadra ora allenatori:

«Gattuso Sta facendo benissimo, sta facendo un ottimo campionato. Per Pirlo è il primo anno e non è facile, la Juve è in transizione. C’è un passaggio difficile da gestire. Pippo ha fatto un grandissimo girone d’andata, poi al ritorno un po’ di partite difficile ma adesso gioca contro il Cagliari una partita decisiva. Ha possibilità di vincere e rimanere in Serie S».