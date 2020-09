Shamrock Rovers-Milan: la lista dei convocati di Stefano Pioli

Ufficializzata la lista dei convocati che partiranno per l’Irlanda, dove domani sera il Milan affronterà lo Shamrock Rovers in Europa League

Ormai ci siamo; il Milan è pronto a partire per l’Irlanda dove domani sera lo attende lo Shamrock Rovers per la sfida valida per il preliminare di Europa League. Come ribadito nella conferenza stampa di vigilia, Pioli non vuole cali di concentrazione.

Il tecnico rossonero ha scelto di convocare 20 giocatori, tra cui figurano tutti i nuovi, Tonali, Diaz e Tatarusanu ma anche Maldini e Colombo. Questa la lista completa: