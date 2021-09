Settore Giovanile Milan, tutti i risultati di questo week-end

Tutti i risultati di questo week-end per il Settore Giovanile del Milan. Pareggio per l’Under 16 di Ignazio Abate

Prosegue il buon momento dell’Under 17 di Christian Lantignotti che, dopo il successo sull’Atalanta, si ripete in trasferta sul Monza: decisivo un gol di Zeroli poco prima della mezz’ora del primo tempo. Arriva invece una sconfitta per la Primavera di Giunti, a Zingonia contro l’Atalanta: un 2-0 maturato tutto nella prima frazione e che lascia i rossoneri a due punti in classifica dopo quattro giornate di campionato.

L’esordio in panchina di Mister Abate coincide con un pareggio con il Vicenza, 1-1 il finale per gli U16, di Grilli il gol rossonero. A valanga invece l’U15 di Roberto Bortuzzo: 5-0, sempre al Vicenza, grazie alla doppietta di Liberali e ai gol di Perin, Camarda e Ossola.

Rinviato l’esordio assoluto in partite ufficiali della Primavera Femminile di Davide Corti mentre l’U18 di Terni, contro la SPAL, pareggia per 2-2 con le reti di Longhi e Condello.

Ecco nel dettaglio tutti dei risultati di questo fine settimana.

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND:

SABATO 25 SETTEMBRE

PRIMAVERA: 4° giornata, Atalanta-Milan 2-0.

UNDER 17: 3° giornata, Monza-Milan 0-1 (27′ Zeroli).

DOMENICA 26 SETTEMBRE

UNDER 16: 1° giornata, Milan-Vicenza 1-1 (28’st Grilli).

UNDER 15: 1° giornata, Milan-Vicenza 5-0 (17′ Perin, 28′ Camarda, 12’st e 27’st Liberali, 30’st Ossola).

PRIMAVERA FEMMINILE: 1° giornata, Sampdoria-Milan rinviata.

UNDER 18: 2° giornata, Milan-SPAL 2-2 (43’st Longhi, 45’st Condello).