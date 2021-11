Settore Giovanile Milan, il programma delle gare di questo week-end

Sosta per le nazionali? No problem: riflettori puntati sul nostro Settore Giovanile, che si prepara ad affrontare un fine settimana ricco di impegni e di partite. Tra sabato e domenica, saranno 14 le squadre in campo tra il Vismara e le molte trasferte. Riposano solo l’Under 18 e la Primavera maschile, che saltano un turno per lasciare spazio alle rappresentative nazionali. Ecco, invece, l’elenco delle partite di questo weekend rossonero.

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND:

SABATO 13 NOVEMBRE

UNDER 10: 5° giornata, Aldini-Milan, ore 9.30 – CS Aldini (Milano)

UNDER 12: 5° giornata, Città di Segrate-Milan, ore 14.30 – CS don Giussani (Segrate)

UNDER 13 FEMMINILE: 5° giornata, Barona Sporting-Milan, ore 14.30 – CS San Paolino (Milano)

UNDER 13: 7° giornata, Milan-Lecco, ore 16.00 – CS Vismara (Milano)

UNDER 9: 5° giornata, Milan-Acc. Inter, 16.00 – CS Vismara (Milano)

UNDER 12 FEMMINILE: fase Interregionale, Cit Turin LDE-Milan-Sampdoria, ore 15.30 – CS Comunale (Caramagna)

DOMENICA 14 NOVEMBRE

UNDER 17 FEMMINILE: 7° giornata, Azalee Gallarate-Milan, ore 10.00 – CS Maino (Gallarate)

UNDER 15: 6° giornata, Milan-Udinese, ore 10.30 – CS Vismara

UNDER 11 FEMMINILE: 5° giornata, Milan-Vittoria MMVII, ore 10.30 – CS Vismara

UNDER 15 FEMMINILE: 7° giornata, Milan-Giana Erminio, ore 10.30 – CS Vismara (Milano)

UNDER 17: 9° giornata, SPAL-Milan, ore 11.00 – CA SPAL (Ferrara)

UNDER 16: 6° giornata, Milan-Udinese, ore 12.15 – CS Vismara

PRIMAVERA FEMMINILE: 6° giornata, Cittadella-Milan, 14.30 – CS Tombolo (Tombolo)

UNDER 14: 7° giornata, Pro Sesto-Milan, ore 16.00 – Campo Breda (Sesto San Giovanni/Parco Nord)