Settore giovanile Milan: il programma del week-end

Nuovo fine settimana di campionato per le rappresentative del Settore Giovanile del Milan. Ecco tutti gli impegni

Fine settimana ricco di appuntamenti per le squadre del Settore Giovanile rossonero, con ben 12 partite in programma tra sabato e domenica. Il weekend si apre con la Primavera di Ignazio Abate, chiamata a rifarsi sul campo dell’Udinese ultimo in classifica dopo l’inaspettato passo falso casalingo con l’Empoli, e si chiude con la Primavera Femminile, impegnata nella difficile trasferta di Vinovo con la Juventus. Seconda giornata di campionato per U12, U11, U10 e U9 maschili, così come per U13 e U11 femminili; entrano invece nel vivo le stagioni dell’U17 maschile, sul campo dell’Hellas Verona secondo in classifica, e dell’U17 femminile.

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND:

SABATO 15 OTTOBRE

PRIMAVERA: 8ª giornata, Udinese-Milan, ore 13.00 – Stadio Guido Teghil, Lignano Sabbiadoro

UNDER 12: 2ª giornata, Franco Scarioni-Milan, ore 14.00 – Piccolo Stadio Scarioni 2, Milano

UNDER 10: 2ª giornata, Masseroni-Milan, ore 14.00 – Via Madruzzo 3, Milano

UNDER 11: 2ª giornata, Milan-Acc. Inter, ore 15.00 – PUMA House of Football, Milano

UNDER 9: 2ª giornata, Milan-Alcione, ore 15.00 – PUMA House of Football, Milano

UNDER 11 FEMMINILE: 2ª giornata, Enotria-Milan, ore 15:15 – Centro Sportivo Enotria, Milano

UNDER 13: 3ª giornata, Milan-Pro Sesto, ore 15.30 – PUMA House of Football, Milano

UNDER 13 FEMMINILE: 2ª giornata, Milan-San Giuliano, ore 17.00 – PUMA House of Football, Milano

DOMENICA 16 OTTOBRE

UNDER 14: 3ª giornata, Lecco-Milan, ore 11.30 – Centro Sportivo Comunale “Al Bione”, Lecco

UNDER 17 FEMMINILE: 3ª giornata, Macallesi-Milan, ore 14.30 – CS Comunale Via Quintiliano 46, Milano

UNDER 17: 6ª giornata, Hellas Verona-Milan, ore 15.00 – Antistadio Hellas Verona, Verona

PRIMAVERA FEMMINILE: 3ª giornata, Juventus-Milan, ore 15.00 – Campo Dino Marola, Vinovo