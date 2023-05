Settore giovanile Milan: il programma del week end

Nuovo fine settimana di campionato per le rappresentative del Settore Giovanile del Milan. Ecco tutti gli impegni

Che weekend che ci aspetta. Grandi partite all’orizzonte per il Settore Giovanile rossonero: già domani in campo le due Primavera, la femminile in mattinata affronterà la Roma nella Semifinale della Final Four Scudetto. La maschile, invece, è attesa dal Derby casalingo contro l’Inter alle 19.00. Sabato dedicato alle fasi interregionali dell’U17 e U15 Femminile, mentre domenica spazio al Derby U18, agli Ottavi di ritorno dell’U15 e a Milan-Genoa, per l’U14. Ecco il dettaglio di tutti gli impegni:

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND:

VENERDÌ 12 MAGGIO

PRIMAVERA FEMMINILE: Final Four, Semifinale: Milan-Roma, ore 11.30 – “Impianto G. Facchetti”, Cologno al Serio (BG)

SABATO 13 MAGGIO

UNDER 17 FEMMINILE : 5ª giornata di ritorno (fase interregionale), Sassuolo-Milan, ore 15.00 – Campo S. Prospero, Reggio Emilia

DOMENICA 14 MAGGIO