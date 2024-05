Thiago Motta Milan, Prandelli SVELA: «Non mi stupirebbe vederlo su questa panchina»

In casa Bologna tiene banco il futuro di Thiago Motta, accostato anche al Milan per il dopo Pioli. Il pensiero di Prandelli

Ex ct della Nazionale e tra le altre tecnico della Fiorentina, Cesare Prandelli ha detto la sua a La Gazzetta dello Sport sul futuro di Thiago Motta, accostato anche al calciomercato Milan:

IL BOLOGNA IN CHAMPIONS VALE UNO SCUDETTO – «Sì, perché sarebbe un qualcosa di storico. Sarei contento per Thiago. A inizio stagione l’avevo indicato come l’allenatore emergente più interessante. Il Bologna è l’unica squadra italiana che non ha un sistema rigido: Thiago mantiene la fantasia dei giocatori, che infatti esprimono grande felicità in campo».

DOVE ANDRA’ MOTTA – «Avrà l’imbarazzo della scelta. Vederlo sulla panchina della Juventus non mi stupirebbe».

