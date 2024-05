Coiceicao Milan: l’INDIZIO che lo allontana dal Porto e lo avvicina ai rossoneri. COSA SUCCEDE

Spunta un interessante retroscena su Conceicao. Indizio che allontana l’allenatore dal Porto e lo avvicina al Milan

In casa Porto tiene banco il futuro di Conceicao. In tal senso spunta un interessante indizio che allontana l’allenatore dal Porto e lo avvicina al Milan per il dopo Pioli.

Come riportato da PortoReport durante la presentazione del nuovo presidente del Porto, Andrè Villas Boas, erano presenti gli allenatori di pallamano, basket e hockey, assente invece l’attuale tecnico del club portoghese. Addio più vicino?