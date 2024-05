Sassuolo matematicamente RETROCESSO in Serie B: i DETTAGLI sulla disfatta della formazione neroverde. Le ULTIME

Con i risultati dei match di Serie A delle ore 15, ovvero la vittoria del Frosinone a Monza e il pareggio tra Udinese ed Empoli, il Sassuolo è ufficialmente retrocesso in Serie B con una giornata d’anticipo.

I neroverdi erano arrivati per la prima volta in Serie A nella stagione 2012-2013. Negli 11 anni in massima serie i neroverdi sono stati protagonisti anche di campionati ad alto livello. Nella stagione 2015-2016, infatti, sono arrivati al sesto posto e si sono guadagnati la qualificazione all’Europa League successiva. Dopo ben 11 anni, quindi, il Sassuolo lascia la Serie A e torna in cadetteria.