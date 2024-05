Risultati Serie A, il Frosinone batte il Monza mentre Udinese ed Empoli non vanno oltre l’1-1: ecco come cambia la classifica

La vittoria del Frosinone contro il Monza e il pareggio tra Udinese ed Empoli condannano il Sassuolo: ecco come cambia la classifica dopo i risultati di Serie A

Verdetti importanti dai risultati dei match di Serie A delle 15. Il Frosinone strappa una vittoria fondamentale per la sua corsa salvezza, battendo il Monza con il risultato di 1 a 0. Pareggio, invece, tra Udinese ed Empoli. Risultati che condannano il Sassuolo, che retrocede per la prima volta nella sua storia in Serie B. Ecco come cambia la classifica:

Inter 92

Milan 74*

Bologna 67

Juventus 67

Atalanta 66

Roma 60

Lazio 59

Fiorentina 54

Torino 53*

Napoli 52*

Genoa 46

Monza 45

Lecce 37*

Cagliari 36*

Frosinone 36

Verona 34

Udinese 34

Empoli 33

Sassuolo 29*

Salernitana 16