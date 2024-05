Sesko Milan: dal RETROSCENA Ibrahimovic alla garanzia di talento. Furlani studia il colpo: c’è il PIANO per il dopo-Giroud

Furlani prepara il colpo per il dopo Giroud al Milan. Nel mirino c’è Sesko del Lipsia, che intanto studia Ibrahimovic

L’addio di Olivier Giroud al calciomercato Milan al termine della stagione è ormai certo e lo ha confermato di recente anche il ct della Francia Didier Deschamps. Il numero 9 rossonero lascia un’eredità pensante da raccogliere e per questo l’intenzione della società è di fare un investimento importante sul ruolo. I nomi al vaglio sono diversi.

In tal senso sulla lista rossonera c’è da tempo anche Benjamin Sesko, attaccante sloveno classe 2003 del Lipsia. Sesko è giovanissimo ma ha già dato certezze in zona gol. Ha segnato più reti in Bundesliga che Zirkzee in Serie A. Rispetto a Guirassy è di sette anni più giovane, ha già giocato (e segnato) in Champions a differenza di Gyokeres, altro nome nella lista degli obiettivi rossoneri. Un elenco di candidati internazionali che vede ora un profilo nettamente più avanti: anche la concorrenza arriva da più Paesi e batterla, per il Milan, significherebbe vincere una prima importante sfida europea.

L’estate scorsa il club accelerò all’improvviso su Okafor, chiudendo l’affare per 14 milioni: alla sua prima stagione rossonera Noah ha segnato sei gol in campionato, uno in meno di Leao. Okafor e Sesko hanno già fatto coppia a Salisburgo e potrebbero ritrovarsi a Milano.

C’è da sottolineare anche come il peso dell’essere potenzialmente l’acquisto più caro della storia del club – costerebbe non meno di 50 milioni, con Bonucci che ne fu pagato 42 nell’estate del 2017 – non inciderebbe per uno che in carriera è stato paragonato senza sfigurare a gente come Haaland.

Benjamin è il più simile ai centravanti rossoneri degli ultimi anni, ha centimetri (195) e forza fisica come Giroud e Ibra: servono spalle larghe e forti per reggere la responsabilità dell’attacco rossonero. Appunto Ibra: «Non dico che gioco come lui, ma lui si divertiva, in campo faceva quello che voleva fare. E guardo tutti i video che ho trovato su Zlatan» ha ammesso lo sloveno al Guardian. Proprio lo svedese potrebbe essere un fattore per convincere l’attaccante a vestire rossonero.

Il nodo resta la clausola di 50 milioni di partenza che potrebbero essere destinati a salire fino a 75 in base al rendimento in questo finale di stagione. Furlani studia il colpo ed è pronto a trattare per battere la concorrenza europea.

La Curva Sud, vuota sabato sera a dieci minuti dalla fine, di nuovo piena e in festa per un gol di Sesko: non è una fantasia di mercato ma molto, molto, di più. Una pista concreta, una pista su cui il Milan è pronto ad accelerare.