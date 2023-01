Settore giovanile, le date della ripartenza delle formazioni rossonere

Le date della ripartenza delle formazioni del settore giovanile rossonero: aprirà il 2023 la formazione Primavera di Abate

Dopo la sosta natalizia, il Settore Giovanile rossonero è pronto a ripartire dopo la sosta natalizia. A dare il via al 2023 rossonero sarà la formazione Primavera di Ignazio Abate, che scenderà in campo venerdì 6 gennaio.

Nei due giorni successivi, riprenderanno con un doppio incontro in trasferta due selezioni femminili: l’under 15 e 17. Nel weekend del 15 gennaio tornerà in campo l’Under 17 di Mister Lantignotti e la formazione Primavera femminile. L’Under 18 di Terni, l’Under 16 di Baldo e l’Under 15 di Bertuzzo dovranno invece attendere fino al weekend del 22 gennaio.