Sesko Milan, è lui il sogno di Ibrahimovic! Contatti in corso e concorrenza da urlo

Sesko Milan, l’attaccante del Lipsia è il grande sogno di Zlatan Ibrahimovic: contatti in corso e concorrenza fittissima

Come riferito da calciomercato.com, il calciomercato Milan ha in Benjamin Sesko il primo obiettivo per l’attacco della prossima stagione:

PAROLE – «Autore di una stagione da 13 gol e 3 assist in 25 match stagionali, il classe 2003 è uno degli attaccanti più seguiti d’Europa. Ha un grande potenziale e margini di miglioramento ancora ampi ma, nonostante abbia solo 21 anni, è ormai da tempo costantemente tra i migliori interpreti del ruolo. Forte tecnicamente, con un gran fisico e capace di segnare dalla distanza come in area piccola, Sesko ha tutto per diventare un top player. Il Lipsia lo ha blindato con un contratto fino al 2029 e una clausola rescissoria particolare. L’ammontare è di 65 milioni di euro ma la cifra era partita da 50 milioni per poi salire fino a raggiungere quello che dovrebbe essere il tetto massimo».