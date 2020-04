La Lega Calcio starebbe valutando la soluzione di mantenere promozioni e retrocessioni nonostante la situazione emergenziale

In attesa di capire se e quando riprenderà la Serie A, in Lega Calcio si sta lavorando per studiare le soluzioni da adottare a seconda dello scenario che l’emergenza coronavirus presenterà.

Stando a quanto riportato da Alessandro Alciato su Sky Sport 24, si sta valutando l’ipotesi di mantenere attivo il sistema di promozioni e retrocessioni anche in caso di blocco del campionato in modo da mantenere il format a 20 squadre e non salire a 22 come ipotizzato qualche settimana fa.