Galliani: «I club rischiano il collasso, farei una Serie A a 22 squadre»

Galliani afferma che i club starebbero rischiando il collasso, per questo motivo una Serie A a 22 squadre potrebbe essere la soluzione giusta

Adriano Galliani, ex amministratore delegato rossonero, ha rilasciato una breve dichiarazione sul campionato di Serie A, ai microfoni de La Politica nel Pallone.

«Se interrompiamo la stagione ci sarà una grande riduzione dei ricavi per cui, secondo me, la soluzione va trovata facendosi affiancare da un grande advisor che valuti caso per caso, se sia più conveniente concludere al 30 giugno, al 30 luglio o al 30 agosto e così via, perché ciascuna soluzione comporta ricavi molto diversi fra loro. Auspico che venga presa la strada che porti meno riduzione dei ricavi, soprattutto in Serie A. Il calcio italiano ha un’infinità di miliardi di debiti, i mancati ricavi potrebbero portare molte squadre sull’orlo del collasso, e bisogna trovare anche un sistema per evitare i contenziosi con le tre fonti di ricavo, pubblico, sponsor e pay-tv».