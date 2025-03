Serie A, in arrivato il Var a chiamata? Arriva la rivelazione

Condividi via email

Serie A – Var a chiamata, il presidente dell’Associazione Italiana Arbitri a Radio CRC ha parlato di questa possibilità

Antonio Zappi, presidente dell’AIA, ha parlato della possibilità dell’introduzione del Var a chiamata anche in Serie A. Sarebbe una novità storica per il Milan e tutti gli altri club italiani e non solo.

LE PAROLE – «Nel calcio a cinque è stato introdotto il video support, che consente la possibilità di chiamata: è la prima volta nella storia. E’ difficile immaginare un cronoprogramma per la Serie A, però la direzione mi sembra chiara. Non si può fermare il vento con le mani».