Serie A, un nuovo positivo nel gruppo squadra del Venezia: il comunicato

Serie A, il Venezia ha comunicato un nuovo positivo nel gruppo squadra: la nota ufficiale del club lagunare

Serie A, nuovo positivo in casa Venezia. Il comunicato ufficiale della società:

COMUNICATO – «Il Venezia FC comunica che, oltre al caso fatto registrare in data 29 Dicembre, un nuovo tesserato del club è risultato positivo al Covid-19 in seguito al test tampone molecolare effettuato in data 1 Gennaio. Informate le autorità sanitarie competenti, il tesserato è stato prontamente posto in quarantena e seguirà le procedure previste dal protocollo sanitario.»