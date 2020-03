Serie A: se non si dovesse proseguire, i club perderebbero 750 mln

Serie A: se non dovesse il campionato proseguire, i club rischierebbero di bruciare ben 750 milioni di euro

Stando a quanto riferisce l’edizione de Il Mattino, in edicola questa mattina, se il campionato di Serie A non dovesse riprendere, i club rischierebbero di non incassare 750 milioni di euro.

In caso di possibilità di giocare a porte chiuse, scelta più probabile in questo momento, le società brucerebbero tra i 140 e 190 milioni di euro. La situazione, ad ogni modo, diventerebbe molto complicata per diverse squadre del massimo campionato italiano, rendendo impossibile i vari costi che ogni club dovrà fronteggiare.