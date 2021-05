Serie A, Romelu Lukaku è l’MVP della stagione 2020/21

Romelu Lukaku è stato eletto miglior giocatore assoluto per la stagione di Serie A 2020/2021, il tweet della Lega Serie A

Romelu Lukaku è stato eletto come miglior calciatore in assoluto della stagione di Serie A 2020/2021. Un riconoscimento importante per il belga. Questi nel dettaglio i dati che hanno permesso all’attaccante dell’Inter di vincere il premio.

– Efficienza Tecnica costantemente in linea con i Top Player Europei (95,1%);

– Strapotere atletico con un Indice di Efficienza Fisica media del 95,5% e picchi del 99%;

– Trascina la squadra con un’Aggressività Offensiva del 98% e percorre in ogni partita quasi 1 km sopra la soglia di altissima intensità (20 km/h);

– Tra i migliori al mondo nel proteggere la palla, esalta le caratteristiche e le incursioni dei compagni grazie alla capacità di creare spazi (K-Solution 94%);

– Con 24 gol e 11 assist, è il primo giocatore capace di raggiungere 20 reti e 10 assist in una singola stagione di Serie A da quando il dato viene raccolto (stagione 2004/05).