Serie A, oggi vertice tra Lega, Figc e ministeri. Il protocollo non piace

Serie A, oggi vertice tra Lega, Figc e ministeri per trovare un’intesa dopo il no dei club alle rigide condizioni del protocollo sanitario. Come riportato da Sportmediaset e dalle maggiori testate di oggi, la posizione di molti club di Serie A, emersa ieri sera attraverso i dubbi dell’Inter (ma non solo), mette in pericolo non solo la ripresa del campionato ma anche gli allenamenti di gruppo che dovrebbero partire da lunedì.

LA RICHIESTA- Le società vorrebbero modificare il protocollo per renderlo più simile a quello della Bundesliga ed eliminare l’obbligo di quarantena di gruppo in caso di positività, l’abolizione dei ritiri e il no alla responsabilità penale dei medici.