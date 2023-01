Serie A, Milan-Roma: i numeri del match. Ecco i numeri della partita, dai tiri in porta ai falli commessi dalle due squadre

Il Milan ha vinto la sfida del possesso palla sulla Roma: 61,1% per i rossoneri, 38,9% per i giallorossi. Così come il vantaggio si concretizza nei tiri in porta, con 5 per la formazione di casa e 4 per coloro in trasferta.

‘Vittoria’ rossonera anche per i falli commessi (19 vs 13) e per i passaggi riusciti (438 e 256).