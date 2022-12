Serie A, il Milan riparte dalla Campania come nel 2021

Il 4 gennaio la Serie A del Milan ripartirà dalla Campania come nel 2021, cambia l’avversario non il Benevento ma la Salernitana

Anche a Benevento il Milan ripartiva nel nuovo anno dopo una vittoria conquistata all’ultimo minuto in chiusura dell’anno precedente: Milan-Lazio 3-2, gol sulla sirena di Theo Hernández poi assente per squalifica allo stadio Vigorito. Questa volta invece Salernitana-Milan arriverà dopo l’emozione forte sul finale di Milan-Fiorentina 2-1. In quel 3 gennaio a Benevento, Milan subito in vantaggio ma anche subito penalizzato.

Un quarto d’ora dopo il rigore trasformato da Kessie, ecco il rosso diretto a Tonali. Più di un’ora di gioco da disputare in dieci. Buon per il Milan che in apertura di ripresa sia arrivato il gol gioiello di Leão. Poi grandi parate di Donnarumma, un rigore calciato fuori da Caprari e 2-0 finale. Dalle porte chiuse del Vigorito al sold out dell’Arechi: il Milan si augura di ripartire con i 3 punti.