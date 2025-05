Serie A, il Milan è la migliore in Italia in questo fattore: in Europa solo l’Atletico Madrid ha fatto meglio

Serie A, il Milan è la squadra migliore nelle rimonte. In Europa c’è però chi ha fatto meglio dei rossoneri

Con la vittoria per 3-1 in Milan-Bologna arrivata in rimonta grazie alle reti di Santiago Gimenez e Christian Pulisic hanno portato a 22 i punti conquistati in Serie A da situazione di svantaggio. In Italia nessuno ha fatto come la squadra di Sergio Conceicao.

Allargando la visione ai top 5 campionati europei, c’è solo l’Atletico Madrid che ha fatto meglio del Diavolo in questo fattore.