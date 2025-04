Serie A, mai così male il Milan negli ultimi tempi! Solo nel 1948/49 ha fatto peggio

Condividi via email

Serie A – Il Milan in questa stagione ha un problema legato agli approcci. Il dato parla chiaro

Nel corso di questa stagione uno dei principali problemi per il Milan è quello relativo all’approccio. Troppe volte il Diavolo è stato costretto a rimontare, ci è riuscito in diverse occasioni, conquistando 16 punti di svantaggio, in tante altre però è uscito sconfitto.

Sono ben otto gol subiti nei primi 10 minuti di gioco. In un singolo campionato di Serie A un dato così brutto non si vedeva dal 1948/49, in quel caso furono 12.