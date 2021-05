Serie A – Milan, Juve e Napoli in contemporanea: l’ultimo precedente

Serie A: Milan, Juventus e Napoli giocheranno in contemporanea. Ecco com’è andata nell’ultimo precedente

L’ultimo turno di Serie A sarà decisivo per l’assegnazione definitiva dei posti Champions della prossima stagione. Milan, Juventus e Napoli si giocano gli ultimi due biglietti rimasti, mentre gli altri due sono già stati prenotati da Inter e Atalanta. Per l’occasione rossoneri, bianconeri e azzurri giocheranno in contemporanea, nei loro rispettivi match, domenica sera alle 20:45.

Secondo quanto riportato da Opta, L’ultima volta che queste tre squadre hanno giocato un match di Serie A in contemporanea risale alla giornata 38 del campionato 2019/20 (1/8/2020): vittorie per partenopei e Diavolo, sconfitta per la Vecchia Signora.