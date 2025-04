Serie A, il Milan è la peggiore tra le prime nove in un dettaglio: solo la Lazio ha fatto peggio

Condividi via email

Serie A, tra le prime nove in classifica solo la Lazio ha fatto peggio del Milan. Il dato riguarda i gol subiti

Tra le prime nove della classifica di Serie A il Milan è la squadra che ha subito più gol, peggio ha fatto solamente la Lazio di Marco Baroni.

I rossoneri ne hanno incassati 37 in 31 giornate, mentre per i biancocelesti ne hanno presi addirittura 42. Un altro elemento che determina la stagione a dir poco negativa del Diavolo, che non ha mai trovato una squadra né con Fonseca né con Conceicao.