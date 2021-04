Serie A, i sette club contro Dal Pino: «Sfiducia irrevocabile, vogliamo una nuova guida»

Sette club di Serie A hanno chiesto le dimissioni da presidente della Lega di Paolo Dal Pino e ne hanno spiegato i motivi

In mattina è esplosa la bomba. Come riportato da Il Sole 24 ore, Atalanta, Fiorentina, Inter, Juventus, Lazio, Napoli e Verona hanno chiesto le dimissioni di Paolo Dal Pino dal ruolo di presidente della Lega Serie A. L’ANSA ha reso nota la lettera, inviata all’a.d. del nostro campionato De Siervo, in cui i sette club chiedono all’attuale presidente di lasciare il suo incarico.

«L’operato di Dal Pino ha comportato la nostra ferma ed improrogabile necessità di manifestarle la nostra irrevocabile sfiducia alla carica da Lei rivestita e alla conduzione e gestione della Lega. Auspichiamo che, in tale contesto, tutto quanto sopra venga da Lei adeguatamente valutato al fine di trarne le doverose conseguenze. L’auspicio è che la Lega possa, a questo punto, proseguire con diversa guida e con nuove visioni condivise, nell’interesse esclusivo della stessa e dei nostri singoli club».