Serie A: goleade di Milan femminile e Roma, soffre ma vince la Fiorentina

Serie A: oggi è andata in scena la 15°esima giornata di campionato. Il Milan femminile e la Roma stravincono. La Viola rischia ma vince

Questo pomeriggio è andata in scena la quindicesima giornata di Serie A. In chiave Champions League, il Milan femminile travolge il Tavagnacco in terra friulana 0-4, grazie alle reti di Tucceri, Giacinti, Bjorg e Tamborini. La Roma di Betty Bavagnoli liquida con un pesante 6-0 l’Hellas Verona. Thogersen a dieci dalla fine fa esplodere il Gino Bozzi di Firenze: la Viola di Antonio Cincotta batte così 2-1 il Sassuolo.

SABATO MATCH DEVISIVO? – Una cosa è certa nessuno molla. Il Milan femminile ha migliorato la differenza reti portandosi a cinque gol dalla Fiorentina. La classifica vede le rossonere a 35 punti come la Viola. Nel match di andata il team di Maurizio Ganz è riuscito a strappare un punto prezioso in terra toscana. Sabato al Brianteo di Monza potrebbe essere, almeno sulla carta, il match decisivo.

In chiave salvezza, l’Empoli si sbarazza dell’OrobicaBG, sempre più vicina alla retrocessione. Cade anche il Pink Bari in casa con la Florentia 1-4, con le pugliesi rimontate, dopo essere passate in vantaggio. Domani sarà derby d’Italia: Juventus-Inter.

I risultati:

Pink Bari – Florentia 1-4

Tavagnacco – Milan 0-4

Orobica BG – Empoli 0-3

Roma – Hellas Verona 6-0

Fiorentina – Sassuolo 2-1

Domani, Juventus – Inter