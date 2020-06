La squadra di Juric raggiunta sul 3-3 e scivola a -3 dal Milan; tutto facile per il Napoli di Gattuso, vittorie anche per Atalanta e Bologna

Il Verona butta l’occasione di rimanere aggrappata al treno europeo facendosi rimontare da un mai domo Sassuolo che trova il gol del 3-3 al 97′ con un missile di Rogerio che supera un Silvestri fino a quel momento decisivo. Con questo pareggio, gli scaligeri scivolano a -3 dal Milan che dunque sfrutta appieno il successo sulla Roma.

Negli altri campi tutto facile per il Napoli supera la Spal (prossimo avversario dei rossoneri, ndr) per 3-1 e per il Bologna che vince 1-2 a Marassi inguaiando una Sampdoria che invece sperava di allontanarsi dalle zone calde di classifica. Infine altro successo spettacolare per l’Atalanta che supera 2-3 l’Udinese alla Dacia Arena.