Milan-Roma LIVE: risultato, tabellino e cronaca testuale

Milan-Roma live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi. Cronaca testuale della ventottesima gara di Serie A

Milan-Roma: dopo la bella vittoria esterna contro il Lecce, prosegue il cammino in campionato per i rossoneri di Pioli, che ospiteranno domenica sera i giallorossi di Fonseca. Una partita molto delicata e già decisiva per le sorti europee: la Roma si trova infatti attualmente in quinta posizione a quota 48 punti, mentre il Diavolo segue staccato di nove lunghezze al settimo posto. Per una qualificazione alla prossima Europa League, Romagnoli e compagni dovranno necessariamente passare per punti pesanti in questa coda di campionato e sicuramente quella di domenica sarà una delle gare più decisive in tal senso. Milan-Roma live: i giallorossi vengono anch’essi da un successo, ottenuto di misura (2-1) contro la Sampdoria.

Milan-Roma in diretta live: CLICCA QUI PER AGGIORNARE

Milan-Roma, cronaca testuale

Cronaca testuale a partire dalle ore 17:30

Milan-Roma, formazioni ufficiali

In attesa di comunicazione ufficiale

Milan-Roma, ultime e probabili formazioni

MILAN – Ancora indisponibile Ibrahimovic, mister Pioli punterà nuovamente sul 4-2-3-1. In difesa, al fianco di Romagnoli, potrebbe esserci il recupero di Kjaer dopo l’infortunio rimediato contro il Lecce. In caso contrario è pronto Gabbia. Theo Hernandez e Conti sugli esterni. Coppia in mediana Kessie-Bennacer confermatissima, così come l’inedito, ma fortunato trio sulla trequarti composto da Castillejo, Bonaventura e Calhanoglu. Rebic ancora come unica punta.

ROMA – Modulo speculare per gli uomini di Fonseca, che tra gli indisponibili conta solamente Pau Lopez e Zaniolo. Ballottaggio Zappacosta-Spinazzola sulla fascia destra della difesa. Mediana probabilmente composta dall’ex Milan Cristante e Veretout. In avanti Dzeko sarà supportato da Under, Pellegrini e Mkhitaryan.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1) – Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Castillejo, Bonaventura, Calhanoglu; Rebic. All.: Pioli.

PROBABILE FORMAZIONE ROMA (4-2-3-1) – Mirante; Zappacosta, Mancini, Smalling, Spinazzola; Cristante, Veretout; Under, Pellegrini, Kluivert; Dzeko. All.: Fonseca.

Milan-Roma, i precedenti

Milan-Roma, in programma domenica 28 giugno alle ore 17:30, sarà uno dei match validi per la ventottesima giornata di Serie A. Sono 84 in totale i precedenti tra rossoneri e giallorossi a San Siro in Serie A: il bilancio sorride al Diavolo, che vanta uno score di ben 46 vittorie, 19 pareggi e solamente 19 sconfitte. La vittoria interna per due anni consecutivi però manca al Milan addirittura dal 2004, quando sulla panchina era seduto Carlo Ancelotti. Ecco quindi che vincendo domenica, i rossoneri potrebbero saziare questo digiuno. Ricordiamo infatti che durante la scorsa stagione i rossoneri, allenati da Gattuso, sconfissero la Roma per 2-1.