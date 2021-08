Serie A Femminile: il giorno della presentazione dei calendari

Serie A Femminile: il calendario della nuova stagione 2021/2022 verrà reso noto giovedì 5 agosto sul sito della FIGC

E’ prevista per giovedì 5 agosto, alle 13:30, la presentazione ufficiale del calendario Serie A TimVision Femminile; le 12 protagoniste del Torneo si sfideranno a partire dal 28 agosto, con la Juventus intenta a difendere il titolo conquistato per il quarto anno consecutivo.

Ci proverà anche il Milan di Maurizio Ganz, ex attaccante dei rossoneri che tanto bene sta figurando con la selezione femminile. Ai nastri di partenza in qualità di avversarie più agguerrite per l’assalto al titolo, si segnalano anche Roma e Sassuolo, con quest’ultima chiamata a confermare, o migliorare, l’ottimo terzo posto della passata stagione.

Il Main Sponsor della manifestazione nazionale risulterà ancora TimVision, che si è aggiudicata ancora una volta i diritti d’assegnazione, prolungati per un altro biennio.