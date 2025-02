Serie A femminile, poule Scudetto: il calendario del Milan – FOTO

Condividi via email

Serie A femminile, è stato diramato il calendario della poule Scudetto! Questi gli impegni del Milan

Si è conclusa la prima fase del campionato di Serie A femminile. Ora inizierà la seconda fase, divisa in poule Scudetto o poule salvezza. Il Milan ha avuto il merito di appartenere alla lotta per il titolo.

Insieme alle rossonere ci sono anche Fiorentina, Juventus, Roma e Inter. In cinque per giocarsi la massima posta in palio. Questo il calendario della poule Scudetto 2024/2025: