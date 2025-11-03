Serie A in perfetto equilibrio, il Napoli guida Milan, Inter e Roma subito dietro: il confronto con i precedenti campionati

Serie A dove regna il perfetto equilibrio, la capolista Napoli è a quota 22. Questi i punti della squadra prima in classifica dopo dieci giornate nei campionati precedenti

La Serie A 2025/2026 si sta delineando come uno dei campionati più equilibrati dell’ultimo decennio. Dopo 10 giornate, la vetta della classifica è incredibilmente compatta, un segnale che il dominio incontrastato delle stagioni passate sta cedendo il passo a una vera e propria bagarre scudetto.

Al comando troviamo il Napoli del tecnico Antonio Conte a quota 22 punti. Immediatamente alle spalle dei partenopei, con un solo punto di distacco a quota 21, si posizionano tre colossi: il Milan, il Diavolo guidato da Massimiliano Allegri, l’Inter, squadra nerazzurra sempre tra le favorite, e la Roma, che sotto la guida di Gasperini ha trovato una notevole solidità.

Quattro squadre racchiuse in un punto dopo il primo quarto di stagione: una situazione di estrema incertezza e competitività che non si vedeva da tempo in Italia, e che fa impazzire gli appassionati di calcio e gli addetti ai lavori.

Confronto Storico: La Vetta “Bassa” del 2025/2026

L’analisi statistica, in particolare il confronto con le stagioni precedenti, evidenzia quanto sia “bassa” la quota punti della capolista attuale. Storicamente, la prima della classe dopo 10 turni di campionato vantava un bottino ben più ricco, indice di una maggiore fuga in avanti o di un minore bilanciamento tra le forze del torneo.

Ecco un raffronto dei punti della squadra in testa alla classifica dopo le prime 10 giornate degli ultimi nove campionati:

Stagione Punti Capolista (dopo 10 Giornate) Squadra 2024/2025 25 Napoli 2023/2024 25 Inter 2022/2023 26 Napoli 2021/2022 28 Milan e Napoli 2020/2021 26 Milan 2019/2020 26 Juventus 2018/2019 28 Juventus 2017/2018 28 Napoli 2016/2017 24 Juventus

I 22 punti del Napoli capolista 2025/2026 rappresentano, quindi, la quota più bassa registrata negli ultimi dieci anni, persino inferiore ai 24 punti della Juventus 2016/2017. Questo dato sottolinea non solo l’effettivo ri-equilibrio competitivo della Serie A, ma anche una possibile maggiore difficoltà per le big a mantenere un ritmo da record, con un aumento di pareggi o sconfitte in scontri diretti o contro formazioni di media classifica.

Il campionato è dunque più aperto che mai, promettendo una lotta per lo Scudetto avvincente e incerta fino alle battute finali.