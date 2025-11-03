Connect with us

News

Serie A in perfetto equilibrio, il Napoli guida Milan, Inter e Roma subito dietro: il confronto con i precedenti campionati

News

Maignan super, errore storico per Dybala: da quanto non accadeva?

News

MN24 Rabiot e Pulisic non si fermano, presenti a Milanello: nonostante il giorno di riposo. Obiettivo recupero per Parma

News

Pioli verso l'esonero? La Fiorentina dice addio all'ex Milan: la notizia

News

Chiellini entra nel Consiglio Federale della FIGC: svelato il ruolo che ricoprirà il dirigente della Juventus

News

Serie A in perfetto equilibrio, il Napoli guida Milan, Inter e Roma subito dietro: il confronto con i precedenti campionati

Milan news 24

Published

4 secondi ago

on

By

Allegri

Serie A dove regna il perfetto equilibrio, la capolista Napoli è a quota 22. Questi i punti della squadra prima in classifica dopo dieci giornate nei campionati precedenti

La Serie A 2025/2026 si sta delineando come uno dei campionati più equilibrati dell’ultimo decennio. Dopo 10 giornate, la vetta della classifica è incredibilmente compatta, un segnale che il dominio incontrastato delle stagioni passate sta cedendo il passo a una vera e propria bagarre scudetto.

Al comando troviamo il Napoli del tecnico Antonio Conte a quota 22 punti. Immediatamente alle spalle dei partenopei, con un solo punto di distacco a quota 21, si posizionano tre colossi: il Milan, il Diavolo guidato da Massimiliano Allegri, l’Inter, squadra nerazzurra sempre tra le favorite, e la Roma, che sotto la guida di Gasperini ha trovato una notevole solidità.

Quattro squadre racchiuse in un punto dopo il primo quarto di stagione: una situazione di estrema incertezza e competitività che non si vedeva da tempo in Italia, e che fa impazzire gli appassionati di calcio e gli addetti ai lavori.

Confronto Storico: La Vetta “Bassa” del 2025/2026

L’analisi statistica, in particolare il confronto con le stagioni precedenti, evidenzia quanto sia “bassa” la quota punti della capolista attuale. Storicamente, la prima della classe dopo 10 turni di campionato vantava un bottino ben più ricco, indice di una maggiore fuga in avanti o di un minore bilanciamento tra le forze del torneo.

Ecco un raffronto dei punti della squadra in testa alla classifica dopo le prime 10 giornate degli ultimi nove campionati:

StagionePunti Capolista (dopo 10 Giornate)Squadra
2024/202525Napoli
2023/202425Inter
2022/202326Napoli
2021/202228Milan e Napoli
2020/202126Milan
2019/202026Juventus
2018/201928Juventus
2017/201828Napoli
2016/201724Juventus

I 22 punti del Napoli capolista 2025/2026 rappresentano, quindi, la quota più bassa registrata negli ultimi dieci anni, persino inferiore ai 24 punti della Juventus 2016/2017. Questo dato sottolinea non solo l’effettivo ri-equilibrio competitivo della Serie A, ma anche una possibile maggiore difficoltà per le big a mantenere un ritmo da record, con un aumento di pareggi o sconfitte in scontri diretti o contro formazioni di media classifica.

Il campionato è dunque più aperto che mai, promettendo una lotta per lo Scudetto avvincente e incerta fino alle battute finali.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.