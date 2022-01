Serie A, domani l’incontro gol Governo: dai no vax alle squadre estere

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Nella giornata di domani ci sarà l’incontro tra la Lega Serie A e il Governo per “normalizzare” il campionato

Con il match che andrà in scena oggi tra Cagliari e Bologna, la Serie A sarà riuscita a portare a termine la seconda giornata del girone di ritorno. Un turno particolare, con il Covid che l’ha fatta sempre da padrone. Nella giornata di domani ci sarà l’incontro tra la Lega e il Governo per cercare di “normalizzare” il campionato. E secondo La Gazzetta dello Sport saranno principalmente due i nodi da sciogliere.

Il primo riguarda i no vax, che in Serie A sono circa 25 ma stanno via via diminuendo, che possono sì giocare in quanto professionisti ma non possono accedere ad alberghi e altre strutture. La linea del Governo sembra chiara: nessuna deroga. C’è poi il problema riguardante le squadre italiane che ospitano squadre estere, dove in alcuni Paesi la campagna vaccinale è ancora molto indietro. C’è quindi l’urgenza di trovare una soluzione.