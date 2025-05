Serie A, attacco alla Lega e all’AD De Siervo: sulla penultima giornata. Le parole del giornalista

Serie A, il giornalista Maurizio Pistocchi sul proprio account X ha mosso un’aspra critica nei confronti della Lega Calcio

La Lega di Serie A ha annunciato gli orari della penultima giornata. Nove gare su dieci sono in programma domenica 18 maggio alle ore 20:45. Tra queste è prevista anche Roma-Milan. Questo l’attacco di Maurizio Pistocchi a De Siervo.

LE PAROLE: «La Serie A nel caos: liti furibonde per il calendario tv delle ultime due giornate Dazn non vuole o non può garantire la contemporaneità delle gare nelle quali sono impegnate le squadre in lotta per non retrocedere e /o per il titolo Questa eventualità , non essendo stata prevista in contratto, di fatto obbligo. Serie A verso Dazn e Dazn verso le aziende sponsor e gli inserzionisti promo-pubblicitari, un cul de sac dal quale solo con un miracolo le parti in causa potrebbero uscire. E visto che l’ad della Serie A Luigi De Siervo si trova a Roma per la finale di Coppa Italia, se fossi in lui una visitina a Papa Leone XIV la farei».