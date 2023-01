Il Napoli strapazza la Juventus e consolida il primo posto in Serie A. Il Milan deve vincere per restare in scia

Dopo la grande vittoria contro la Juventus, il Napoli è sempre più lanciato al primo posto in Serie A. Il netto 5-1 sui bianconeri porta la squadra di Spalletti momentaneamente a +10 sul secondo posto. Al Milan ora il dovere di rispondere. A Lecce sono obbligatori i tre punti per restare in scia dei partenopei. La momentanea classifica: