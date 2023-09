Serie A, classifiche a confronto dopo la quinta giornata di campionato: Milan meglio di un anno fa. I dettagli

Conclusa la quinta giornata di campionato è già tempo di primissimi bilanci e di confronti rispetto alla passata stagione. Per quanto riguarda il suo Milan Pioli può certamente sorridere.

Rispetto a un anno fa il Milan ha un punto in più in classifica. L’Inter 6 in più, il Napoli campione d’Italia invece tre in meno. Il Lecce è la squadra con il confronto migliore: sono ben 9 punti in più.