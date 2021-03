Sergio Ramos: «Ecco cosa penso di Ibrahimovic e Maldini»

Sergio Ramos ha parlato a margine della presentazione della mini serie di Amazon incentrata sul difensore del Real. Le sue parole

Sergio Ramos ha parlato a margine della presentazione della mini serie Amazon “La Leggenda di Sergio Ramos”. Queste le sue parole riportate da Marca.com.

IDOLI – «Sono sempre stati un riferimento per me Hierro e Paolo Maldini, anche tanti altri del Siviglia, e poi da lì ho voluto consolidare un Ramos con una propria identità. Penso che non sia stato un male per me, anche se c’è sempre spazio per migliorare».

IBRAHIMOVIC – «Ho un affetto e un apprezzamento speciali per la sua carriera. È un ‘killer’ differente e distinto, è un esempio per tutti i giocatori che alla sua età vogliono tornare in Nazionale. È motivo di orgoglio per lui e per il mondo del calcio. Non ci sono giocatori giovani e vecchi, ci sono giocatori buoni e cattivi ed è uno di quelli buoni».