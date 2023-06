Serginho: «Theo Hernandez? Mi piace, ecco perché». Le parole dell’ex terzino sul francese, due giocatori di fascia

Intervistato da Carlo Pelegatti sul suo canale Youtube, l’ex terzino del Milan Serginho ha parlato del suo collega Theo Hernandez.

THEO – «A me piace tanto. Ha questa grande forza, è un grande giocatore e, come me, ha questo amore di giocare in avanti. Siamo molto simili in questo senso»