Serafini: «Milan-Udinese? Il bicchiere è pieno per almeno trequarti». Le parole del giornalista

Luca Serafini ha parlato ai microfoni del canale youtube di Carlo Pellegatti di Milan-Udinese. Ecco le parole del giornalista:

«L’ho vista come un ottovolante, il bicchiere è pieno per almeno trequarti. È stata una partita contraddittoria rispetto alle abitudini della passata stagione perché il Milan aveva preso solo 9 gol nel girone di ritorno ne ha presi 2 pronti via in un tempo solo. È stato molto bravo Pioli ad analizzare quello che non è andato, a partire dalla condizione. È stato bravo a ripartire dagli stessi uomini della passata stagione. Sono diverse le cose positive: ho visto delle bellissime trame, ho visto un Rebic in grandissimo spolvero ma quello lo avevo già visto in estate. Ho visto Bennacer tornato ai livelli della prima stagione, molto bravo a fare il metronomo. Devo dire che quel quarto d’ora di De Ketelaere mi ha fatto pensare ad un calciatore pronto, a un giocatore già all’altezza del compito che lo attende. Io che non amo nessun tipo di paragone, ma vedendolo a San Siro dalla postazione di Milan TV, ho avuto il brivido che mi ha dato Kaká nella disinvoltura con cui controlla la palla in mezzo al traffico pressato dagli avversari. Questa andatura potente ma elegante devo dire che mi ha ricordato Kaká: mi sembra un calciatore pronto»