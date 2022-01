Serafini: «Theo Hernandez? È un prospetto straordinario»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Luca Serafini intervenuto in collegamento negli studi di Sky Sport ha detto la sua su Theo Hernandez e non solo:

SHEVCHENKO – «Ha accettato questa sfida per delle promesse sul mercato. La situazione si è resa molto complicata a causa del calendario e delle assenze, adesso lo è diventata ancor più disperata. In questo momento ci vuole la convinzione reciproca. La convinzione dell’allenatore di credere nel progetto salvezza, dall’altro quella della società di credere nel proprio allenatore»

THEO HERNANDEZ – «Sono molto cauto quando si parla di giovani. Io credo che ha grandi margini di crescita enormi. Indugia un può troppo in situazioni di ripartenza della squadra, a volte perde un pò troppo facilmente qualche pallone, ma è un prospetto straordionario. Ho sentito paragoni con giocatori del passato, ha una grandissima progressione, un grandissimo tiro, una grandissima esplosività come esterno, come difensore invece ha ancora un gran lavoro da fare. In prospettiva è una dei migliori al mondo. Prima di metterlo nell’Olimpo aspetterei»