Serafini: «Il turnover di Pioli? Ho un pensiero chiaro»

Luca Serafini, noto giornalista di fede rossonera, ha commentato il turnover di Pioli nella gara contro la Cremonese

Ospite a Milan Tv, Luca Serafini ha parlato così di Stefano Pioli:

«Le abitudini dall’anno scorso sono cambiate tante, basti pensare che non si ha più un Kessie. Il Milan gioca da tanto tempo senza la fascia destra; le assenze di Calabria e Florenzi hanno tolto tanto e non parliamo di Maignan… Tomori gioca con Gabbia, Kalulu, Kjaer, Thiaw: c’è abitudine a cambiare per necessità, ma se Pioli fa questa cosa vuol dire che ci ha studiato e ci ha lavorato».